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Горбачов розповів про заочну суперечку з Путіним про розширення НАТО

Горбачов розповів про заочну суперечку з Путіним про розширення НАТО
Екс-президент Радянського Союзу Михайло Горбачов висловив подив у зв'язку з критикою на його адресу з боку президента РФ Володимира Путіна відносно необхідності укладення свого часу юридично зобов'язуючого документа з гарантіями нерозширення НАТО на схід. Про це інформує replyua.net.

«Що стосується «помилки» Горбачова, то в тих умовах навіть обговорювати подібне питання було юридично неможливо. До липня 1991 року існувало два військово-політичні блоки - НАТО і Організація Варшавського договору. Країни - члени ОВД це питання не ставили», - сказав Горбачов «Інтерфаксу».

У свою чергу, Володимир Путін, відповідаючи на питання американського кінорежисера Олівера Стоуна про угоду Радянського Союзу і НАТО про нерозширення альянсу на схід, нагадав, що «це не було зафіксовано на папері», і назвав це помилкою Горбачова. «Мені незрозуміло, чим викликане таке заяву президента РФ», - заявив в зв'язку з цим Горбачов, підкресливши, що не можна забувати про те, що було зроблено в той час в сфері міжнародної безпеки і перш за все. «Відбулися історичні зустрічі глав США і СРСР в Женеві, в Рейк'явіку, на Мальті. Вони, зрештою, привели до створення передумов та підписання безстрокового Договору про повну ліквідацію всіх ракет середньої і меншої дальності (РСМД), Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-1, Договору про звичайні збройні сили в Європі, до об'єднання Німеччини і, нарешті, до закінчення холодної війни», - нагадав екс-президент СРСР.
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