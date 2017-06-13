США прагнуть знищити російську економіку – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки, можливо, хочуть знищити російську економіку та змінити керівництво країни, щоб в кінцевому підсумку позбавити Російську Федерацію ядерного потенціалу. Як інформує replyua.net, про це він сказав в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну в фільмі показаному на телеканалі Showtime, передають «РІА Новини».
В ході бесіди Стоун запитав, чи можливо, що стратегія офіційного Вашингтону полягає в тому, щоб знищити економіку Росії і змінити керівництво, зробити з РФ свого союзника і в кінцевому підсумку забрати її ядерний арсенал.
«Такий варіант думки, такий варіант політики можливий. Якщо це так, я вважаю, що це помилкова політика саме тому, що такий погляд на відносини з Росією не націлений в майбутнє», - сказав він. «Люди, які так вважають, не дивляться як мінімум на 25-50 років вперед. А якби вони поглянули на це, то, напевно, вибудовували б відносини з Росією в іншому ключі і не намагалися б Росію перетворити на свого васала », - заявив Путін. Як відомо, під час цього ж інтерв'ю російський лідер звинуватив американську владу у фінансуванні тероризму.