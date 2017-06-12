Трамп обговорить події на Донбасі під час візиту до Польщі



Очільник польського міністерства закордонних справ Вітольд Ващиковський розповів, що одним із ключових питань обговорення під час майбутнього візиту американського президента до Польщі, стане тема російсько-української війни на території Донбасу,



Відомо, що перший візит глави Сполучених Штатів Америки до Польщі має відбутися вже 5 липня і нині польська сторона до цього активно готується. За даними зовнішньополітичного відомства Польщі,



Польський міністр закордонних справ зазначив, що серед тем, які планують обговорити сторони, будуть як питання двосторонніх відносин США та Польщі, так і тема економічної співпраці, газопостачання, співробітництво в сфері оборони, ситуація на Близькому Сході та російсько-українська війна на Донбасі.

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Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам Очільник польського міністерства закордонних справ Вітольд Ващиковський розповів, що одним із ключових питань обговорення під час майбутнього візиту американського президента до Польщі, стане тема російсько-української війни на території Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Відомо, що перший візит глави Сполучених Штатів Америки до Польщі має відбутися вже 5 липня і нині польська сторона до цього активно готується. За даними зовнішньополітичного відомства Польщі, Дональд Трамп має прибути на територію країни ввечері 5 липня, а офіційна програма відвідин глави США триватиме майже до вечора 6 липня. Ващиковський відмітив, що пунктом програми Трампа має стати його особиста розмова з польським колегою Анджеєм Дудою. Крім того, МЗС Польщі відомо, що президент США прибуде до Польщі разом з американською делегацією, тому офіційна Варшава очікує на зустрічі в широкому форматі між американсько-польськими посадовцями. Зокрема, можливі візити держсекретаря Рекса Тіллерсона та глава Пентагону Джеймс Меттіс.Польський міністр закордонних справ зазначив, що серед тем, які планують обговорити сторони, будуть як питання двосторонніх відносин США та Польщі, так і тема економічної співпраці, газопостачання, співробітництво в сфері оборони, ситуація на Близькому Сході та російсько-українська війна на Донбасі.