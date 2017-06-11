У Великобританії відповіли, чи дійсно візит Трампа скасований через протести

Офіційні представники британської влади відповіли, чи дійсно запланований візит президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Лондона було скасовано через можливі протести проти нього, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Прес-служба очільниці уряду Терези Мей зазначила, що поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності і Дональд Трамп отримав особисте запрошення від британської Королеви Єлизавети ІІ відвідати Велику Британію й наразі ці плани такими і залишаються.
Варто зазначити, що раніше вдень видання The Guardian повідомило, що начебто Дональд Трамп в приватній розмові з Терезою Мей заявив, що він не приїде до Лондону до тих пір, поки громадяни Сполученого Королівства не схвалять його візиту, і плани про відвідини Великобританії нібито відкладаються на невизначений період через ймовірні протести британців. Слід відмітити, що запрошення до Лондону Трамп отримав ще в січні, коли Тереза Мей від імені Єлизавети ІІ офіційно запросила новообраного главу США. Британські ЗМІ повідомили, що начебто візит має відбутися в жовтні, однак точна дата наразі невідома. Після повідомлення про ймовірний візит Трампа, громадяни Великої Британії організували збір підписів за скасування запрошення. Петицію підтримали 1,8 млн британців.