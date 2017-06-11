Меркель розкритикувала ще одну ідею Трампа

Німецький канцлер Ангела Меркель піддала критиці ще одну ідею американського президента Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер ФРН вважає недоцільним рішення Сполучених Штатів Америки звести мур на кордоні з Мексикою. На зустрічі з мексиканським президентом Енкріке Пенья Ньєтою Меркель відзначила, що побудова загорожі не може вирішити нагальну проблему нелегальною міграції, що в Білому домі і ставлять за основний аргумент для подібних планів. Німецький канцлер переконана, що насправді в цій ситуації варто намагатися побороти ті фактори, які стимулюють громадян до міграції. Меркель висловила пропозицію, що варто розпочати боротись з контрабандистами, силами яких переправляються нелегальні мігранти за кордон Мексики. Втім німецький лідер відмітила, що це завдання є великим викликом, однак лише модернізацією обладнання на мексикансько-американському кордоні її не вирішити.
Варто нагадати, що будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою було одним із пунктів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Вартість проекту перевищує 21 мільярд доларів, але Вашингтон наполягає, що фінансовий бік на себе має взяти мексиканська влада, однак в Мехіко такі пропозиції суворо відкидають.