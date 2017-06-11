Бойовики Лівії випустили із тюрми сина Каддафі

Лівійське угруповання «Абу Бакр ас-Сиддик» повідомило про звільнення з в'язниці в місті Зінтан молодшого сина Муаммара Каддафі - Сейфа аль-Іслама. Про це інформує replyua.net з посиланням на російську служба ВВС. У тексті заяви «Абу Бакр ас-Сиддик» мова йде про те, що Сейф аль-Іслам вийшов на свободу в зв'язку з амністією, оголошеною парламентом Лівії. Адвокат сина Каддафі повідомив РІА Новини, що Сейф аль-Іслам братиме участь в «національне примирення» країни, в якій триває громадянська війна.
У липні 2015 року Сейфа аль-Іслама було засуджено до смертної кари. Суд визнав його провину у військових злочинах в ході революції в Лівії в 2011 році. Як відомо, внаслідок цього був повалений і убитий його батько, котрий був лідером країни протягом декількох десятків років. Син Каддафі брав участь в придушенні протестів разом з іншими наближеними свого батька. Всього у цій справі проходили близько 30 осіб.
Сейф аль-Іслам знаходився у в'язниці в Зінтані з 2011, з тих пір як його захопили бойовики. У процесі судового розгляду він давав свідчення по відеозв'язку, оскільки угруповання «Абу Бакр ас-Сиддик» відмовилася передавати його суду.