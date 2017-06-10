Без розголосу: Вашингтон і Москва проводять переговори щодо деескалації в Сирії

Між Сполученими Штатами Америки та Росією без розголосу почалися переговори щодо створення на сирійській території «зони деескалації». Як передає replyua.net, відповідна інформація була розповсюджена західними ЗМІ які, у свою чергу, постилаються на представників західної дипломатії та високопосадовців близькосхідного регіону. У тому числі, журналісти Reuters стверджують, що протягом останніх двох тижнів зустріч між російськими та американськими представниками з питань Сирії Макйклом Ратні та Олександром Лаврентьєвим відбувалася двічі. Також відомо про плани проведення чергових зустрічей. Разом з цим, The Wall Street Journal зазначає що востаннє місцем проведення подібної зустрічі стала столиця Йорданії Амман, і її учасниками були йорданські посадовці. ,
Наразі відомо, що переговорний процес знаходиться на першій стадії дискусій стосовно встановлення меж очікуваної зони безпеки в районі провінції Дараа у південно-західній частині Сирії, яка має з Йорданією спільний кордон.
Нагадаємо, що минулого місяця у Астані між Іраном, Росією та Туреччиною було досягнуто домовленості про створення чотирьох «зон деескалації» у тих регіонах Сирії, де не припиняються бої.