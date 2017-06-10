В США пояснили, когда произойдет встреча Путина и Трампа

Первая личная встреча Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов, и Владимира Путина, президента России, состоится в июле в Германии, на саммите «Большой двадцатки».
Как информирует replyua.net, эту новость распространило агентство Блумберг. «Трамп рассчитывает встретиться с Путиным во время июльской поездки, которая будет включать в себя остановку в Варшаве», подчеркнул один из высокопоставленных чиновников Белого дома. Встреча пройдет на фоне растущего внимания к расследованию возможного сговора соратников Трампа с россиянами и последующим вмешательством России в ход президентских выборов в США. Напомним, что о предстоящей встрече на полях саммита «Большой двадцатки» ранее также говорил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.
Однако он отметил, что эта встреча будет носить неформальный характер, и президенты не станут заключать по ее итогам какие-либо договоренности. Песков подчеркнул, что, скорее, речь идет о личном знакомстве двух лидеров и об обсуждении самых острых тем.