Между США и РФ прошли секретные переговоры

Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, где говорится о том, что администрация нынешнего президента США уже не меньше двух раз проводила тайные встречи с представителями РФ, и во время этих переговоров обсуждались зоны деэскалации в Сирии, передает replyua.net.
Источник американского издания при этом заверил в том, что эти переговоры состоялись в Иордании, также в них участвовали и власти этой страны. В издании подчеркнули, что еще одна встреча совсем скоро будет проведена в Аммане, столице Иордании, однако ее могут отменить из-за проблем, связанных с согласованием даты переговоров. Более того, дальнейшие встречи вообще находятся под угрозой срыва из-за того, что усилились разногласия между Дамаском и Вашингтоном.
Однако США надеются найти способ сотрудничать с Россией. В случае, если зоны деэскалации докажут свою эффективность, Белый дом и Кремль могут договориться установить их на других территориях, подчеркивает американское издание. Напомним, что ранее стало известно о встрече Трампа и Путина – она состоится в Германии уже в июле, на полях саммита «Большой двадцатки».