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Вашингтон закликав арабські держави послабити санкції проти Катару

Вашингтон закликав арабські держави послабити санкції проти Катару
Американський державний секретар Рекс Тіллерсон в п’ятницю, 9 червня, звернувся до керівників країн Перської затоки з закликом послабити санкційні обмеження проти Катару, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Держсекретар США також звернувся до арабських країн з застереженням щодо дипломатичних наслідків продовження подальшої блокади Катару. Американський посадовець підкреслив, що Вашингтон очікує на те, що країни Перської затоки зроблять вибір на користь деескалації конфлікту і перейдуть до наступних кроків, націлених на зусилля щодо подолання наявних між сторонам суперечностей. Тіллерсон підкреслив, що запроваджена блокада вже дала ті наслідки, які ніхто не чекав. Зокрема. американський посадовець відзначив, що перш за все з труднощами зіткнулися пересічні мешканці Катару, було заблоковані міжнародні бізнесові операції, а також існують ускладнення щодо продовження американських воєнних операцій проти «ІДІЛ». Рекс Тіллерсон вважає, що варто, аби сторони перейшли до спокійного та обдуманого діалогу.

Варто нагадати, що цього тижня лідери країн Перської затоки прийняли рішення про розірвання дипломатичних зв’язків з Катаром через те, що останній нібито підтримує терористів.
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