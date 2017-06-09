В переговорах по Катару Тиллерсон будет посредником

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о том, что предложил Рексу Тиллерсону, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки, выступить в роли посредника в переговорном процессе с целью поиска выхода из кризиса, сложившегося между Катаром и другими арабскими государствами, расположенными в Персидском заливе. Как передает replyua.net, соответствующая информация была предоставлена журналистам Хизер Науэрт, пресс-секретарем американского Госдепа.
Вместе с тем, она сообщила, что американская сторона отдает предпочтение самостоятельному решению данного вопроса странами, оказавшимися вовлеченными в данный конфликт. Пресс-секретарь американского Государственного департамента подчеркнула, что в свое время Рекс Тиллерсон работал в Саудовской Аравии и других государствах, где возникла конфликтная ситуация. Накануне, по словам Нуэрт, состоялся телефонный разговор Тиллерсона и представителей Белого дома касаемо предложения Вашингтона.
Как известно, власти Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Ливии, Йемена, Мальдивской Республики и Маврикия сообщили о разрыве с Катаром дипломатических отношений.