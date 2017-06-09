В Белом доме рассказали, сколько еще будут действовать антироссийские санкции

По словам Сары Санлерс, являющейся заместителем официального представителя Белого дома, Соединенные Штаты не намерены отменять санкции, введенные против России. Как сообщает replyua.net, чиновница отметила, что в администрации американского президента «являются приверженцами ныне действующего режима санкций», и они не будут отменены, пока «со стороны России не будут выполнены все обязательства для того, чтобы решить украинский кризис».
«По нашему мнению, ныне действующие санкции для представителей российской власти - это наиболее оптимальный инструмент, который может заставить Кремль выполнить свои обязательства», - подчеркнула Сандерс.
Как известно, ранее Никки Хейли, постпред США при ООН, заявила, что Вашингтон не рассматривает возможности снятия санкций с России до того момента, пока Москва не выполнит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит военную агрессию на Донбассе. Кроме того, Хейли заявила, что в официальном Вашингтоне никто не сомневается в факте вмешательства России в выборы американского президента в прошлом году.