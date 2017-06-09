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Политолог объяснил, почему Макрон встретился именно с Путиным сразу после избрания

Политолог объяснил, почему Макрон встретился именно с Путиным сразу после избрания
Оливье Ведрин, известный французский политолог, заявил о том, что Эммануэль Макрон, новый президент Франции, сразу после избрания встретился с российским президентом по причине того, что увидел хороший повод для визита Путина.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Ведрин отметил, что хорошим поводом для визита российского президента стали сразу три события. «Надо смотреть на эту встречу с точки зрения общего процесса. Вы помните, что Путин собирался посетить Париж в октябре прошлого года для открытия Российского духовно-культурного центра, но позже визит отменили? Это первое объяснение. Вторая причина – встреча Большой семерки. Путин был в то время в Европе. Третья причина – открытие выставки в Версале, посвященной 300-летию приезда во Францию Петра I», подчеркнул политолог.

По его мнению, президент Франции понимал это, и он использовал такую возможность, чтобы пригласить главу России в Версаль. Напомним, что встреча Путина и Макрона не была «гладкой» - на пресс-конференции французский президент обвинил российские СМИ в лживой пропаганде.
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