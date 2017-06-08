Муждабаєв: Для Трампа мирний план щодо України завершиться імпічментом

Спроба поділити з Путіним Україну означатиме остаточний кінець політичної кар'єри Трампа. Про це в коментарі InfoResist заявив відомий журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаев, інформує replyua.net. За його словами, серед американської еліти є консенсус щодо Росії. У США вважають, що РФ треба зупиняти і примушувати до дотримання світових правил. Тому, якщо Трамп буде грати на умовах Путіна - йому висунуть імпічмент.
«Я думаю, якщо Трамп спробує щось таке зробити, то він втратить останні залишки авторитету в своєї країни і за кордоном. Це закінчиться вже 100 відсотковим імпічментом. Тому що і так вже про зв'язок з Путіним є багато інформації і підозр. Що, я думаю, спроби примиритися з Путіним на умовах Путіна, звичайно будуть кінцем Трампа політика, як мінімум», - сказав він. Також Муждабаев розповів, що реалізувати мирний план обміну Криму на Донбас, про який раніше повідомляли американські ЗМІ, не вийде.
«Я не люблю таких розмов, особливо коли вони йдуть в Україні. Після них у багатьох починають трястися ніжки і починають все кричати що попало, давайте здамося, давайте обміняємо Крим на Донбас, як ніби ми не розуміємо, що це буде за обмін: ми втратимо і Крим, і Донбас і Україну потім відразу повністю», - заявив зазначив Муждабаев.