Дипломат: американцам невыгодно поддерживать изоляцию Катара

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, прокомментировал ситуацию вокруг Катара, передает replyua.net со ссылкой на Новое время. По его словам, у США в Катаре одна из крупнейших военных баз, и Америке невыгодна изоляция этого государства, хотя Соединенные Штаты борются с терроризмом.
«Ситуация неоднозначная, чтобы сразу давать какие-то оценки, а тем более прогнозировать. Среди тех, кто предложил помощь Катару, – Иран. Это может вызвать определенную негативную реакцию других, но не учитывать его влияние в регионе было бы нелогично. Следовательно, нужно найти компромисс, который бы всех устраивал. И здесь, мне кажется, решающую роль будут играть американцы, которые даже подписав известное ядерное соглашение с Ираном, остаются скептичными относительно его планов и вряд ли доверяют действующей власти страны», подчеркнул Огрызко.
По словам дипломата, он бы не стал заявлять, что Катар будет в полной изоляции, и не в интересах США доводить эту ситуацию до взрывоопасной, однако изоляция может привести к региональному напряжению.