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Туреччина відправить до Катару своїх солдат

Туреччина відправить до Катару своїх солдат
Поки інші країни ісламського світу одна за одною розривають дипломатичні відносини з Катаром, Анкара продемонструвала чіткий сигнал підтримки. Як повідомляє replyua.net, напередодні парламент цієї країни прийняв закон, яким дозволяється розміщення в Катарі військового контингенту Туреччини. За відправку турецьких солдатів в Катар проголосували не тільки лояльні до Ердогана депутати, а й опозиція.

Договір про військове співробітництво, який передбачає створення в Катарі турецької військової бази, було підписано в 2014 році, але зараз, коли ситуація навколо Катару загострилася, Туреччина вирішила прискорити процес. Тепер напад на Катар означатиме на падіння на Туреччину, а це країна-член НАТО.

Туреччина не збирається розміщувати в Катарі великий військовий контингент. В цьому немає необхідності. Військова база Туреччини в Катарі - це більше політичний жест, який показує, що Катар тепер під опікою Туреччини, і не потрібно тиснути на цю країну. Катар виявився у великій ізоляції, після розриву низкою країн дипвідносин з ним через звинувачення у фінансуванні тероризму. З огляду на, що серед цих держав виявилися всі сусіди Катару по суші, і що вони також перекрили кордони, Катар опинився в складній ситуації.
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