Трамп позвонил эмиру Катара и обсудил конфликт

Несколько часов назад Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, эмиром Катара, и обсудил с шейхом конфликт, развернувшийся вокруг этого небольшого государства. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президент Соединенных Штатов предложил Катару помощь и заявил о том, что, если возникнет необходимость, он готов провести встречу в Вашингтоне.
Дональд Трамп при этом подчеркнул, что все страны Персидского залива должны вести борьбу с финансированием террористов в этом регионе, а решающую роль в обеспечении стабильности в регионе и в борьбе с терроризмом играют Совет сотрудничества стран Персидского залива и Соединенные Штаты, которые активно сотрудничают с этими государствами.
Нужно отметить, что на сегодняшний день дипломатические отношения с Катаром разорвали Союз Коморских островов, Мавритания, Мальдивская Республика, Йемен, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Саудовская Аравия. Эти государства обвиняют Катар в спонсировании терроризма.