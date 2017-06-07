В НАТО озвучили категорическое заявление в адрес России

Агрессивные военные действия России в Украине стали причиной того, что впервые за достаточно много лет члены Североатлантического альянса объединились касаемо вероятности активизации оборон. Как передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», такое заявление прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг, подчеркнув, что Альянс и в дальнейшем настроен на продолжение конструктивного диалога с Россией.
«Наличие такого двойного подхода свидетельствует о том, что нам нужно быть сильными и гарантировать надежность защиты и сдерживания. В связи с этим мы приступили к проведению наиболее серьезного усиления нашей коллективной обороны, чтобы дать достойный ответ Кремлю на агрессию в Украине», - сказал генсек НАТО.
Напомним, что на минувшей неделе спикер парламента Украины Андрей Парубий, комментируя свой визит в Парламентскую Ассамблею НАТО в грузинской столице, заявил, что Киеву необходимо на уровне законодательства утвердить положение, согласно которому приоритетом украинского внешнеполитического курса является членство в НАТО.