СМИ: Россия и ее союзники ответят США на любые действия в Сирии

Иран, Россия и другие страны, которые поддерживают режим Башара Асада, в дальнейшем готовы ответить на любой акт «агрессии» в отношении Сирии.
Как информирует replyua.net, такое заявление объединенного командного центра было размещено агентством Рейтер. В центре при этом подчеркнули, что Соединенные Штаты перешли черту, когда произвели ракетный удар по военной базе правительственных войск Сирии. «То, что Соединенные Штаты совершили акт агрессии по отношению к Сирии, является тем, что называется «пересечение красной линии». Теперь мы будем реагировать в ответ на любые действия любого агрессора или того, кто решит пересечь красную линию. Америка прекрасно проинформирована о наших способностях», говорится в заявлении.
Напомним, что в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской военной базе, откуда совершалась химическая атака на мирное население Сирии. Позже Реджеп Эрдоган, президент Турции, призвал российского коллегу отказаться от поддержки режима Башара Асада.