Москва має виконати свої зобов’язання відносно хімічної зброї в Сирії – Пенс

Резонансна газова атака в сирійській провінції Ідліб цілком очікувано шокувала світову громадськість. У Вашингтоні нагадують, що Росія взяла на себе зобов'язання зі знищення запасів хімічної зброї в Сирії, передає replyua.net.
Сирійську трагедію прокоментував віце-президент США Майк Пенс. Він заявив, що у Вашингтоні вивчаються можливі варіанти дій у відповідь на газову атаку. Відповідальність за нелюдську атаку США і союзні держави покладають на режим Башара Асада. Американський віце-президент в даному контексті нагадує, що угодою 2013 року Росія взяла на себе зобов'язання зі знищення запасів хімічної зброї в Сирії.
Ніккі Хейлі, офіційний представник США в ООН, виступила з різкою критикою дій офіційного Дамаска. Дипломат заявила, що Вашингтон готовий вжити відповідних заходів Сирії навіть без попереднього винесення рішення Ради Безпеки ООН. В ході дебатів Хейлі розкритикувала Росію за нездатність приборкати свого союзника - сирійське керівництво. Американський дипломат поставила риторичне запитання про кількість дітей, які повинні загинути перед тим, як Росія, нарешті, проявить інтерес до подій в Сирії.