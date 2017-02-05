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Шевцова: политика Трампа отличается от политики Обамы и несет прямую угрозу для Кремля

Шевцова: политика Трампа отличается от политики Обамы и несет прямую угрозу для Кремля
В своей колонке на Апострофе Лилия Шевцова, известный российский политолог, пишет о том, что внешняя политика Дональда Трампа будет сильно отличаться от действий Обамы, и она несет прямую угрозу для Москвы, сообщает replyua.net.

По словам политолога, Трамп неоднократно делал заявления о том, что в своих действиях он будет опираться только на национальные интересы Соединенных Штатов, поэтому он не только откажется от продвижения демократии во всем мире, но и от многих компромиссов. Кроме того, Трамп заявлял о готовности применять всю военную мощь страны. «Лозунг «США прежде всего» - это не изоляционизм, а воинственный национализм, и равноправия с Россией там точно не будет. Заявление Дональда Трампа о том, что он будет полагаться на сделки во внешней политике, не предвещает ничего хорошего», пишет Шевцова.

По ее мнению, призыв Трампа к России бороться с ИГИЛ на практике означает борьбу с исламской цивилизацией, а она является составной частью всего общества России.
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