Чалый обозначил главное достижение в переговорах президентов США и Украины

На своей странице в Фейсбуке Валерий Чалый, посол Украины в США, прокомментировал вчерашний телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом, сообщает replyua.net.
По мнению дипломата, главным достижением является то, что между главами двух государств установилось взаимное доверие. Также Чалый подчеркнул, что контакты Трампа и Порошенко становятся системными. «Между Дональдом Трампом и Петром Порошенко состоялся прагматичный, своевременный и конструктивный разговор. По сути, такие контакты лидеров двух государств уже становятся системными. Проведена работа. Большая геополитическая и двусторонняя работа. Главное – это то, что появилось взаимное доверие», написал дипломат.
Напомним, что в Белом доме прокомментировали переговоры президентов США и Украины, отметив, что они были позитивными. Трамп и Порошенко обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами, а также ситуацию на востоке Украины, выразив обеспокоенность напряженностью в Авдеевке. Трамп при этом подчеркнул, что будет вести диалог со всеми странами, вовлеченными в конфликт, чтобы восстановить мир вдоль границы.