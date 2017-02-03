В ООН закликали Росію вплинути на бойовиків Донбасу

В ході недавнього засідання за участю членів Радбезу ООН представники США та європейських країн звернулися із закликом до російської влади виконати всі взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських угод та сприяти припиненню інтенсивних бойових дій на Донбасі, повідомляє replyua.net з посиланням на 112.ua. Зокрема, на переконання постпреда Великобританії в ООН Метью Рікфорта, Кремль має негайно припинити надавати фінансування сепаратистам у Донецькій та Луганській областях та вивезти з Донбасу та Криму власні війська. При цьому британський представник зазначив, що Росія багато дає обіцянок, проте зовсім не поспішає їх виконувати.
Разом з цим, на думку французького представника Франсуа Делатра, українська сторона повинна отримати повний контроль над власною територією, зокрема над анексованим Кримом. Він повідомив, що офіційний Париж готовий всіляко допомагати Києву у вирішенні військового конфлікту на Донбасі із застосуванням політичних методів. Більше того, він звернувся із закликом до Москви, аби там вплинули на бойовиків «ДНР» та «ЛНР» з метою припинення бойових дій.
Про свою підтримку Україні заявила і представниця США в Радбезі ООН Ніккі Хейлі. Вона пообіцяла збереження американських санкцій проти РФ.