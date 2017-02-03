валюта
СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

В ООН закликали Росію вплинути на бойовиків Донбасу

В ООН закликали Росію вплинути на бойовиків Донбасу
В ході недавнього засідання за участю членів Радбезу ООН представники США та європейських країн звернулися із закликом до російської влади виконати всі взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських угод та сприяти припиненню інтенсивних бойових дій на Донбасі, повідомляє replyua.net з посиланням на 112.ua. Зокрема, на переконання постпреда Великобританії в ООН Метью Рікфорта, Кремль має негайно припинити надавати фінансування сепаратистам у Донецькій та Луганській областях та вивезти з Донбасу та Криму власні війська. При цьому британський представник зазначив, що Росія багато дає обіцянок, проте зовсім не поспішає їх виконувати.

Разом з цим, на думку французького представника Франсуа Делатра, українська сторона повинна отримати повний контроль над власною територією, зокрема над анексованим Кримом. Він повідомив, що офіційний Париж готовий всіляко допомагати Києву у вирішенні військового конфлікту на Донбасі із застосуванням політичних методів. Більше того, він звернувся із закликом до Москви, аби там вплинули на бойовиків «ДНР» та «ЛНР» з метою припинення бойових дій.

Про свою підтримку Україні заявила і представниця США в Радбезі ООН Ніккі Хейлі. Вона пообіцяла збереження американських санкцій проти РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
02 фев 2017
35068

Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

Блогер и журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook дал ответ российской актрисе Яне Поплавской, которая известна своей ролью в юности Красной шапочки. Поплавская публично обвинила

02 фев 2017
29183

Очевидець з Донецька розповів про те, що на даний момент відбувається в місті

Місто Авдіївка, яке останнім часом знаходиться в епіцентрі загострення ситуації на Донбасі, знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати населений

Последние новости

Эксперт: дождались, украинские оппозиционеры начали цитировать Путина

В США приближается угроза импичмента, - журналист

Мітинг проти Трампа - студенти палять вогнища і б’ють вітрини

Комфорт в українських потягах

Трамп буде продовжувати політику Обами по відношенню до Росії – NYT

Журналист: богинь много, но богиня глупости одна, и это – Поклонская

Саакашвили: власти США могут отказаться от Украины

Ситуація на Донбасі загострюється, сили АТО зазнали великих втрат (відео)

В ОБСЕ сообщили страшные цифры по количеству обстрелов на Донбассе

Гонтарева предсказала исчезновение российских банков в Украине

Києву дали пораду, як приборкати цинічний план Кремля по Донбасу

Жители Донецка сообщают о мощных обстрелах и взрыве

Очільник німецького МЗС і Трамп не дійшли спільної думки щодо України

Журналист: Трамп уже определился с курсом по Украине и России

В ООН закликали Росію вплинути на бойовиків Донбасу

Сурок Тимка дал еще один интересный прогноз

Російський журналіст назвав причину загострення боїв на Донбасі

Ученые прогнозируют энергетический коллапс в 2050 году

Пономарь: тест на выдержку не пройден

Жебривский: Авдеевка снова под обстрелом, погибли мирные жители

 Новости за день