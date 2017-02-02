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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Трамп «психанул» и бросил трубку во время разговора с премьером Австралии

Трамп «психанул» и бросил трубку во время разговора с премьером Австралии
Издание Вашингтон Пост сообщает о том, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом завершился очень интересно для политика из Австралии – президент США просто бросил трубку, не попрощавшись, передает replyua.net.

После того, как разговор был прерван без «до свидания» по инициативе американской стороны, Дональд Трамп сделал заявление о том, что эти переговоры стали худшими за весь день. Напомним, что в субботу Трамп успел пообщаться не только с австралийским премьером, но и с Путиным, Меркель и Синдзо Абэ. Разговор с Тернбуллом должен был продлиться ровно один час, однако американский президент бросил трубку на 25-ой минуте разговора.

Сообщается, что разговор двух лидеров перерос в спор, и премьер Австралии потребовал от Трампа подтверждения того, что США примут больше тысячи беженцев из Австралии, согласно ранее подписанному соглашению. Трамп заявил, что он изучит «дурацкое соглашение», которое подписала бывшая администрация. Также Трамп подчеркнул, что это Обама готов был принять нелегальных мигрантов.
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