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США сняли часть санкций против России, введённых Обамой

США сняли часть санкций против России, введённых Обамой
Министерство финансов США обнародовало постановление, согласно которому часть санкций, введённых против России 44-м президентом США Бараком Обамой, была смягчена. Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальный сайт treasury.gov ведомства, речь идёт о санкциях в отношении Федеральной службы безопасности РФ — американским властям отныне вновь разрешены практически все сделки с российским ведомством.

В сообщении американского Министверства финансов, в частности, указывается информация о том, что «действия и сделки с участием ФСБ России «за определёнными исключениями» теперь разрешаются». Соответствующие сделки и сотрудничество ограничивалось указом Барака Обамы от 1 апреля 2015-го года, и введёнными ограничениями от 28 декабря 2016-го года.

Фактически, американские эксперты теперь смогут сотрудничать с ФСБ РФ, несмотря на введённые ранее ограничения. Эти санкции, напомним, ранее вводились администрацией Барака Обамы из-за подозрения России в кибератаках. Тогда же Обама наложил санкции и на руководство ФСБ и ГУР. Из США также в связи с кибератаками были высланы вместе с семьями 35 российских дипломатов.
США сняли часть санкций против России, введённых Обамой
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