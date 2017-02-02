США сняли часть санкций против России, введённых Обамой

Министерство финансов США обнародовало постановление, согласно которому часть санкций, введённых против России 44-м президентом США Бараком Обамой, была смягчена. Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальный сайт treasury.gov ведомства, речь идёт о санкциях в отношении Федеральной службы безопасности РФ — американским властям отныне вновь разрешены практически все сделки с российским ведомством.
В сообщении американского Министверства финансов, в частности, указывается информация о том, что «действия и сделки с участием ФСБ России «за определёнными исключениями» теперь разрешаются». Соответствующие сделки и сотрудничество ограничивалось указом Барака Обамы от 1 апреля 2015-го года, и введёнными ограничениями от 28 декабря 2016-го года.
Фактически, американские эксперты теперь смогут сотрудничать с ФСБ РФ, несмотря на введённые ранее ограничения. Эти санкции, напомним, ранее вводились администрацией Барака Обамы из-за подозрения России в кибератаках. Тогда же Обама наложил санкции и на руководство ФСБ и ГУР. Из США также в связи с кибератаками были высланы вместе с семьями 35 российских дипломатов.