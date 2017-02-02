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Трампу дали пораду щодо України

Трампу дали пораду щодо України
На думку американського політичного експерта, колишнього радника з питань нацбезпеки американського президента Джиммі Картера Збіґнєва Бжезінського, надання підтримки Україні цілковито відповідає національним інтересам США, повідомляє replyua.net. У своєму мікроблозі Twitter Бжезінський написав, що навіть якщо нова американська влада вирішила піти шляхом ізоляціоністського самоусунення від активної участі у міжнародній політиці, в інтересах Вашингтону чітко підтвердити подальшу підтримку України.

Зазначимо, що ще з самого почату агресії Москви проти Києва Бжезінський заявляв, що потрібно застосувати «фінський варіант» нормалізації ситуації на Донбасі, згідно з яким Росія могла отримати гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Київ міг би вільно обрати свою «політичну ідентичність».

У свою чергу, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що американського президента Дональда Трампа вже проінформували про ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Таку заяву він зробив у відповідь на запитання представників ЗМІ про те, чи відчуває Трамп, що його відчуває Росія. Спайсер наголосив, що президент США знає про всі події в Україні, зокрема на сході країни.
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