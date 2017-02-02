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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

СМИ: Путин сделает паузу, но потом заговорит с Трампом о санкциях

СМИ: Путин сделает паузу, но потом заговорит с Трампом о санкциях
Перед телефонным разговором президентов США и России СМИ распространяли слухи о том, что якобы Трамп и Путин собираются говорить о санкциях, однако этого не произошло, и, вероятнее всего, глава РФ немного оттянет этот момент и подготовит почву. Как информирует replyua.net, такое материал был опубликован агентством Блумберг.

Журналисты отметили, что Путин будет выжидать еще какое-то время, прежде чем заговорит с Трампом об антироссийских санкциях. По словам экспертов, из-за экономического давления курс рубля в России сильно просел, и даже, несмотря на значительный рост цен на нефть, российская валюта пока не дорожат. По прогнозам Блумберга, если Запад решит отменить санкции против РФ, курс рубля сразу возрастет на 5 или даже 10 процентов.

«В Москве будут рады укреплению национальной валюты, и это откроет множество возможностей для России, поэтому вопрос санкций очень пикантный, и Путин пока не будет давить им на Запад», считают специалисты. Напомним, что сегодня на торгах цены на нефть снова поднялись – почти на полтора процента. По состоянию на 15 часов нефть торгуется по 57,2 долларов за баррель.
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