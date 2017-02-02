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Дипломат: ситуация очень сложная, но для Украины есть и позитивный момент

Дипломат: ситуация очень сложная, но для Украины есть и позитивный момент
Для Украины сейчас складывается очень сложная ситуация на международной арене, однако есть и один положительный момент во всем этом – Евросоюз и США по-прежнему не собираются отменять антироссийские санкции.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел. По словам дипломата, Запад все еще может оказывать давление на Россию, чтобы она остановила эскалацию на востоке Украины. «Однако вопрос заключается в том, готов ли Запад к жесткой политической воли. Нужно ли ему и захочет ли он ужесточить антироссийские санкции? Других способов у нас больше нет. Если на Западе снова начнут говорить лишь о том, что они сильно обеспокоены, ситуация меняться не будет», отмечает Огрызко.

По его словам, во всей этой истории имеется один позитивный момент – высокопоставленные американские чиновники делали заявления о том, что отмены санкций не предвидится, такое же мнение высказывали в Европе. По мнению Огрызко, ужесточить санкции могут, но это зависит от дальнейших переговоров Путина и Трампа.
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