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Ганапольский: Трамп не говорит с Путиным наедине только по одной причине

Ганапольский: Трамп не говорит с Путиным наедине только по одной причине
Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Путиным, однако не стал разговаривать с ним наедине, как и бывший президент Обама, и это произошло только по одной причине – Путин является страшным человеком. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире Эха Москвы прозвучало от журналиста Матвея Ганапольского.

По его словам, во многих российских СМИ появились снимки, сделанные в Овальном кабинете во время беседы с Путиным. На снимке изображен Трамп в окружении трех или четырех человек, а слева можно увидеть не Путина, а Кремлевскую башню. «Президента даже не показали. Однако диктор новостей, комментировавший переговоры, сделал это так, будто Трамп боится говорить с Путиным, поэтому при беседе присутствуют другие люди. Несмотря на выводы РФ, что это большой сдвиг в отношениях, на самом деле ничего не произошло», подчеркивает Ганапольский.

По его словам, президенты просто познакомились и не говорили о санкциях. «Трамп – бизнесмен, и это значит, что он любит сделки. Однако в разговоре с Путиным даже намека на сделку не было», добавил журналист.
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