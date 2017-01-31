Нусс: грядет катастрофа для прогрессивного демократического мира

Петр Порошенко, глава Украины, был вынужден прервать свой визит в Германию из-за обострения ситуации в зоне АТО, и он уже поручил провести срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс.
По словам политического аналитика, уже понятно, что Россия и Путин являются недоговороспособными, и, если проявить даже незначительную лояльность и терпимость к той агрессивной политике, которую продолжает вести Кремль, начнется усугубление не только внутреннего политического кризиса. По мнению Нусса, такая лояльность может перерасти в глобальный кризис взаимодействия и доверия, что обернется катастрофой для всего прогрессивного демократического мира, а также станет реваншем для Путина.
«Надеюсь, что американский президент Трамп осознает масштабы всех этих угроз, и они существуют даже для его политической карьеры. Трамп должен отказаться от сепаратных предложений президента РФ. Уверен, что и Петру Порошенко удастся убедить европейских лидеров в необходимости продления и усиления санкций против РФ. Украинское лобби в Вашингтоне продолжает работать в том же направлении», пишет Нусс.