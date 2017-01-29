Песков: Путин и Трамп не стали обсуждать санкции

Во время телефонного разговора, состоявшегося накануне, президенты США и России не стали обсуждать санкции, введенные против РФ. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.
По его словам, Путин и Трамп говорили о восстановлении нормальных отношений между странами, однако во время разговора тема санкций не была затронута. Ранее в Кремле прокомментировали переговоры президентов, подчеркнув, что Путин и Трамп говорили только о самых актуальных международных проблемах, в том числе о ситуации в Украине. Также главы государств пообещали друг другу, что будут и дальше поддерживать контакты, а в ближайшее время подготовят план личной встречи, обозначив дату и место.
Между тем, в Белом доме тоже сделали заявление о телефонном разговоре, отметив, что он стал первым шагом на пути урегулирования отношений между США и РФ. В США надеются, что совсем скоро страны объединятся в противостоянии «Исламскому государству». Других подробностей в Белом доме не сообщали.