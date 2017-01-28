Эксперт: Трамп сделал очень много заявлений о санкциях и о России

На своей странице в Фейсбуке финансовый эксперт Влад Пономарь пишет о том, что накануне состоялась встреча Дональда Трампа и Терезы Мэй, во время которой много говорили о России, передает replyua.net.
По словам Пономаря, американский президент четко дал понять, что о снятии санкций с России говорить пока рано, а также заявил, что у него могут не сложиться нормальные отношения с Путиным. «Тереза Мэй, в свою очередь, подчеркнула, что будет настаивать на сохранении санкций против РФ до тех пор, пока российская сторна не выполнит минские договоренности. О том, что санкции с России пока нельзя снять, Трамп рассказал и в ходе пресс-конференции», отмечает эксперт.
По его словам, многие авторитетные СМИ, в том числе и Рейтер, несколько часов назад оповестили о том, что президент США опроверг появившуюся информацию о снятии антироссийских санкций, кроме того, Трамп отметил, что нет такого указа. Тот же Рейтер накануне передал, что Дональд Трамп сомневается в том, что США и Россия могут наладить отношения. Это заявление звучало во время встречи с британским премьером.