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Эксперт: Трамп сделал очень много заявлений о санкциях и о России

Эксперт: Трамп сделал очень много заявлений о санкциях и о России
На своей странице в Фейсбуке финансовый эксперт Влад Пономарь пишет о том, что накануне состоялась встреча Дональда Трампа и Терезы Мэй, во время которой много говорили о России, передает replyua.net.

По словам Пономаря, американский президент четко дал понять, что о снятии санкций с России говорить пока рано, а также заявил, что у него могут не сложиться нормальные отношения с Путиным. «Тереза Мэй, в свою очередь, подчеркнула, что будет настаивать на сохранении санкций против РФ до тех пор, пока российская сторна не выполнит минские договоренности. О том, что санкции с России пока нельзя снять, Трамп рассказал и в ходе пресс-конференции», отмечает эксперт.

По его словам, многие авторитетные СМИ, в том числе и Рейтер, несколько часов назад оповестили о том, что президент США опроверг появившуюся информацию о снятии антироссийских санкций, кроме того, Трамп отметил, что нет такого указа. Тот же Рейтер накануне передал, что Дональд Трамп сомневается в том, что США и Россия могут наладить отношения. Это заявление звучало во время встречи с британским премьером.
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