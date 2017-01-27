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Стала відома дата проведення переговорів між Трампом та Путіним

Стала відома дата проведення переговорів між Трампом та Путіним
Найімовірніше, президенти США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін проведуть переговори в телефонному режимі 28 або 29 січня поточного року, повідомляє replyua.net. Відповідна інформація з посиланням на джерело в адміністрації президента США була розповсюджена кореспондентом телеканалу NBC Хейлі Джексон у мікроблозі Twitter. Зазначається, що цей міжнародний дзвінок стане першим, який Трамп здійснить у якості президента США. Разом з цим, за інформацією відомої в США телекомпанії CNN, телефонна розмова Трампа з Путіним відбудеться завтра, 28 січня.

Раніше інформагентство Reuters з посиланням на Times зазначало, що новий президент США Дональд Трамп має намір домогтися значного скорочення арсеналів ядерної зброї завдяки підписанню з РФ ядерної домовленості. На переконання Трампа, питання про скорочення арсеналів стане основою майбутнього договору. Водночас, за інформацією Російської служби ВВС, республіканець готовий зняти антиросійські санкції у відповідь на обмін та скорочення ядерних арсеналів.

Разом з цим Трамп стверджував, що його діяльність на посаді президента почнеться з довіри лідерам РФ та Німеччини, хоча він і не виключив, що довго це тривати не може.
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