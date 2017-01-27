Эксперт рассказал, станет ли Трамп приносить Украину в жертву

Николай Маломуж, генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки, считает, что Дональд Трамп никогда не сдаст Украину в угоду своим интересам, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам генерала, президент США не станет приносить Украину в жертву России. «В декабре в США я общался на форуме лидеров стран, и это было уже после победы Трампа. Помпео, Тиллерсон, Мэттис, Пенс, прошедшие собеседование, убедили меня в том, что этого никогда не случится, и США не сдадут Украину», подчеркнул Маломуж. По его словам, Украине нужно вести очень активную внешнюю политику, если она хочет наладить отношения с новой администрацией Соединенных Штатов.
«Мы не должны замыкаться на минском процессе, поскольку он играет минимальную роль в стабилизации. Украина в тупике, и в сложившейся ситуации нужно вести активную внешнюю политику, особенно с командой Дональда Трампа. Нужно поддерживать контакт как с Рексом Тиллерсоном, так и с Майклом Пенсом», отметил Маломуж. По его мнению, имеются хорошие наработки с Мэттисом, который стал главой Пентагона, а также с некоторыми советниками нового президента, и это дает хорошие перспективы Украине.