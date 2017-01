Главный советник Трампа попросил СМИ «помалкивать»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

В беседе с представителями авторитетного издания The New York Times главный советник 45-го главы США Дональда Трампа Стивен Бэннон обрушился с критикой на мейнстримные американские СМИ. По его мнению, журналистам и руководителям этих изданий «должно быть стыдно и унизительно», сейчас они должны «помалкивать». Как передаёт replyua.net , Бэннон обрушился с критикой на журналистов из-за того, что они «не понимают страну».Сообщается, что представители газеты попросили Бэннона прокомментировать первые рабочие дни пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, которого уже уличили во лжи. Вместо того, чтобы ответить на вопросы журналистов, Бэннон стал их критиковать. По его мнению, журналистам следует «помалкивать», ведь они не понимают, почему Дональд Трамп возглавил США, и не смогли в своё время предсказать исход выборов-2016, всецело полагаясь на победу Клинтон.Кроме того, Бэннон обвинил журналистов газеты The New York Times в том, что они являются не демократами, а скорее оппозицией нынешней американской власти.