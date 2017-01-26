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Стрелки «Часов судного дня» сдвинулись на полминуты вперёд

Стрелки «Часов судного дня» сдвинулись на полминуты вперёд
Один из самых пугающих проектов — «Часы судного дня» — отреагировал на обстановку в мире в 2017-м году движением стрелок вперёд. Так, теперь стрелки указывают на то, что ситуация в мировом масштабе находится всего-навсего в 2,5 минутах от ядерной катастрофы, что демонстрирует движение стрелок вперёд на полминуты в сравнении с показателем 2015-го года. Как передаёт replyua.net, стрелки «Часов судного дня» оказались на отметке 23:57:30, где полночь — 00:00:00 — символизирует уничтожение мира в результате ядерного катаклизма.

Проект был создан в 1947-м году представителями журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», который поддерживается Чикагским университетом. Впервые импровизированные «Часы судного дня» запустились в том же году, ведь тогда была создана первая атомная бомба. Журнал иногда размещает на своей обложке «Часы судного дня», стрелки которых демонстрируют, насколько напряжённой является обстановке в мире.

Примечательно, что над изображением стрелок «Часов судного дня» работают именитые эксперты, известные на весь мир. Среди них 18 лауреатов Нобелевской премии. В 1947-м году «Часы судного дня» показывали 23:53:00, до нынешнего года стрелки сдвинулись на 4,5 минуты. Эксперты отметили, что в этом году стрелки сдвинулись вперед из-за роста националистических настроений в мире, а также из-за заявлений президента США Дональда Трампа.
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