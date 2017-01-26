Эксперт: легитимность договоренностей Трампа и Путина по Донбассу будет очень низкой

Администрация США может предпринять попытки решить вопрос с Донбассом на уровне встреч и переговоров Путина и Трампа, однако такие договоренности будут иметь очень низкую легитимность, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Такое мнение высказал Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность» и известный российский политик. По его словам, новая команда Трампа может предпринять такие попытки, но они будут носить только теневой характер, и по своей легитимности они не смогут считаться важными. «Никто не сможет исключить Украину из переговоров, если речь зайдет о Донбассе. Восток Украины – это часть Украины, и никто не собирается оспаривать этот факт. Россия, как и другие страны, признает Донбасс частью Украины. В создавшейся ситуации важны действия украинской дипломатии», подчеркивает Яшин.
По его словам, очень важно и то, чтобы на новую администрацию США сохранялось давление Сената и Конгресса, - они не должны позволять Трампу и Путину кулуарно решать украинские вопросы.