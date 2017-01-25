«Я ещё вернусь»: Клинтон решила баллотироваться в 2020 году

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение на выборах 45-го президента США, всё-таки решила баллотироваться на пост президента на следующих выборах. Об этом сообщает издание Daily Mail, у которого в распоряжении оказались пикантные подробности частного мероприятия в вашингтонском доме Хиллари Клинтон. Официально, как передаёт replyua.net, эта информация ещё не подтверждена, но сообщается, что Клинтон будет баллотироваться на выборах-2020.
К 2020-му году (период следующих выборов в США) Клинтон будет уже 73 года. Как сообщает источник, неожиданное заявление Хиллари Клинтон сделала в кругу друзей во время застолья у себя дома. Произнеся тост, Клинтон воспользовалась цитатой из фильма «Терминатор», сказав гостям: «Я ещё вернусь!». И хотя многие эксперты предполагали, что в связи с поражением на минувших выборах на президентских амбициях кандидата-демократа можно поставить крест, сама Клинтон, похоже, не считает это правдой.
Также неофициально сообщается, что на срок президентства Трампа Клинтон решила запустить собственное либеральное ток-шоу, чтобы не утратить доверие миллионов американцев, поддержавших её на выборах. А именно, напомним, 65,8 млн избирателей — это больше, чем то количество голосов, которое получил Трамп (62,9 млн).