Американский финансовый аналитик Юрий Швец, который был сокурсником президента РФ Владимира Путина во время учёбы в Институте имени Андропова, в интервью «Гордону» спрогнозировал жёсткие действия Дональда Трампа в отношении России. По мнению бывшего советского разведчика, который последние десятилетия живёт и строит карьеру в США, 45-му президенту США придётся отчаянно доказывать, что он не агент Кремля, и в этом есть некоторая ошибка Путина.
Швец говорит, что «Дональда Трампа испачкали Путиным», когда появились сведения о российском компромате, согласно которому у спецслужб РФ якобы есть видеозапись оргии Трампа с проститутками в московском Ritz-Carlton. Это не столько бросило тень на Трампа как на политика, сколько дискредитировало его в отношении РФ — новоизбранному американскому лидеру придётся доказать отсутствие связей с Путиным, поскольку нынешняя власть РФ «является для США подобием проказы, которая приводит к политической смерти любого, кто к ней прикасается». Предвыборные лояльные заявления Трампа по России лишь «подлили масла в огонь».
В связи с этим, полагает Швец, Дональд Трамп не отменит антироссийские санкции США, и новая администрация в целом не изменит свою риторику по России — страна по-прежнему будет считаться агрессором, и политика сдерживания этого агрессора отмене не подвергнется. В администрации Трампа большинство не позволит 45-му лидеру США отменять санкции против России, поскольку это его дискредитирует ещё больше. Соответственно, в РФ надежды на сближение с США через Трампа не оправдаются.