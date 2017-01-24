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Бельгия отказалась отменять санкции против России

Бельгия отказалась отменять санкции против России
В июле 2016-го года на рассмотрение бельгийского парламента было внесено предложение об отмене антироссийских санкций. Однако, данная резолюция не получила поддержки среди руководства Бельгии — во вторник, 24 января 2017-го года, была выдвинуто окончательное решение по данной инициативе: члены Федерального парламента Бельгии практически единогласно отказались идти на уступки Российской Федерации.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на бельгийского оппозиционного депутата Альдо Каркасси, решение об отклонении резолюции, поддерживающей отмену санкций против России, было принято Комиссией по иностранным делам палаты представителей. Несмотря на жаркие дебаты, достаточного количества голосов резолюция не получила.

Таким образом, пакет экономических мер, принятых Европейским союзом в отношении РФ из-за оккупации Крыма, а также в связи с действиями на юго-востоке Украины, не претерпел изменений, а количество стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, оппозиционным политикам сократить не удалось. Ранее, напомним, об отмене санкций говорил Дональд Трамп. 45-й президент США предлагал пересмотреть санкции против РФ, если Москва согласится сократить свой ядерный потенциал.
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