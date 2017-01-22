Хакеры Anonymous заявили о связи Трампа с русской мафией

Очередные слухи возникли вокруг персоны 45-го президента США Дональда Трампа. На этот раз к мировой общественности и лично к новоизбранному американскому президенту обратились хакеры Anonymous. В видеосообщении организации отмечается, что у них есть неприятный компромат на Трампа, и если данная информация будет обнародована, то якобы Трамп будет жалеть об этом «все четыре года президентства».
Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальный YouTube-канал хакеров, Трампа обвиняют в связях с русской мафией. Подробности имеющегося компромата не раскрываются, однако Anonymous намекнули, что речь идёт о сотрудничестве главы США с людьми, которые замешаны в торговле детьми и отмывании денег.
Президент США в настоящее время не комментировал подобные заявления, официального подтверждения существованию такого компромата пока нет. Впрочем, Трампа уже не впервые шантажируют «неизвестным компроматом» — ранее утверждалось, что во время визита Трампа в РФ были получены секретные данные. Однако, подтверждения такие сообщения до сегодняшнего дня не получили.