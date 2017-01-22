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Штайнмайер: избрание Трампа – конец миропорядка в 21 веке

Штайнмайер: избрание Трампа – конец миропорядка в 21 веке
Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Германии, в своей статье для издания Билд отметил, что с избранием Дональда Трампа старый мир двадцатого века завершился, передает replyua.net.

Министр при этом подчеркнул, что весь мир должен подготовиться к непростым временам, и вопрос о том, какие ценности станут главенствующими в 21 веке, а также каким станет завтрашний мир, по-прежнему остается открытым. «Мы уже знаем о том, что, когда резко меняется власть, появляются сомнения, неопределенность, а также множество вопросов к новому руководству. Во время нового глобального беспорядка в мире, который наблюдается сейчас, на карту поставлено нечто большее», написал глава МИД. По словам Штайнмайера, Германия будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией, чтобы донести отношение, а также интересы и ценности Германии.

«Берлин заинтересован в укреплении партнерства с Вашингтоном, и приоритетом сейчас для нас являются борьба с терроризмом, трансатлантическое сотрудничество, открытый мир, свобода торговли, противостояние экстремизму», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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