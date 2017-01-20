В МВФ подвергли критике экономическую политику Трампа

По информации информационного агентства Reuters, возглавляющая МВФ Крстин Лагард критически оценила экономическую программу нового президента США Дональда Трампа, о чем передает replyua.net. Отмечается, что Лагард приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявила, что конечный итог политики Трампа будет более негативным, чем позитивным.
Как известно, среди предвыборных обещаний Дональда Трампа был рост расходов на проекты сферы инфраструктуры и снижение налогов, чтобы стимулировать экономический рост. Вместе с тем, республиканец поддерживает выход своей страны из договора о Транстихоокеанском партнерстве, а также требует пересмотреть Североамериканское соглашение, предусматривающее свободную торговлю с Мексикой и Канадой.
Ранее Трамп обратился с предупреждением к автопроизводителям Германии о том, что он будет инициировать введение в Соединенных Штатах ввозной пошлины на автомобильную продукцию, размер которой составит примерно 35%. При этом в беседе с журналистами издания Bild республиканец подверг критике автопром Германии, в том числе, BMW, Daimler и Volkswagen в связи с низкими показателями в США.