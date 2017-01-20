Дональду Трампу запретили использовать Android-смартфон — СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже начал ощущать «гнёт» высокого поста: по данным одного из его близких друзей, пообщавшихся с журналистами Associated Press, президенту-миллиардеру велели отказаться от личного Android-смартфона. Предполагается, что личный гаджет у Трампа будет изъят, а поддерживать связь с коллегами и американскими чиновниками новый лидер США будет посредством секретного смартфона, передаёт replyua.net.
Источники пока не уточняют, какая модель телефона будет предоставлена Трампу вместо его нынешнего Android-смартфона. Известно лишь, что подобные меры безопасности применялись и к Бараку Обаме — первому темнокожему президенту выдавался на срок службы модифицированный BlackBerry, коммуникативные функции которого были заблокированы практически в полном объёме. Правда, через некоторое время Обаме разрешили использовать модифицированный iPhone, с которого теперь уже бывший глава США мог проверять электронную почту и посещать некоторые веб-сайты.
О том, какой телефон будет выдан Трампу, пока не сообщается. По слухам, сейчас Трамп использует один из гаджетов линейки Samsung Galaxy. Журналисты обеспокоены таким поворотом событий, ведь раньше обратиться к Трампу можно было прямо по телефону: миллиардер не скрывал свой номер, он был у многих представителей СМИ. Теперь же задать вопросы главе США будет гораздо сложнее.