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Джемпилев считает невозможным возвращение Крыма военным путем

Джемпилев считает невозможным возвращение Крыма военным путем
Вернуть аннексированный РФ Крым при помощи военных действий не удастся. Как передает replyua.net, такую позицию в беседе с журналистами «Нового времени» озвучил Мустафа Джемилев, нардеп от БПП и уполномоченный главы государства по вопросам крымских татар. По его словам, имеющиеся для этого военные силы Украины не совпадают с тем, что есть ус России, поэтому в таком случае никак не удастся избежать человеческих жертв, а еще украинская сторона навсегда рискует остаться без целого полуострова.

Действенным методом, который может заставить российского президента Владимира Путина вернуть Украине Крым, по мнению Джемилева, является продолжение активной политики экономических санкций. Причем, их эффективность должна быть такой высокой, чтобы у российских властей, наконец, появилось желание принимать во внимание нормы международного права и вести себя «на приличном уровне».

Помимо этого, Джемилев не согласен с тем, что аннексированный Россией Крым можно вернуть, если в Украине значительно поднимется уровень жизни. «Когда начинают говорить, что, мол, нужно устроить хорошую жизнь в стране и после этого крымчане сами попросятся в Украину, это просто абсурд», - заявил Джемилев.
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