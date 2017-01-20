Политолог: Путина ждет провал в сделке с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин никогда не смогут договориться о разделе сфер влияния, поскольку российскому президенту нечего предложить США.
Как информирует replyua.net, об этом Лилия Шевцова рассказала Апострофу. По словам российского политолога, ранее Путин неоднократно заявлял о своих амбициях, из чего можно сделать соответствующие выводы. «Требования Путина сыграли решающую роль в том, что касается усиления противостояния между США и Россией, поскольку в начале президентства Обамы отношения между двумя странами были нормальными. Путин не хочет идти на сделку с США, и он воспринимает Европу, как довесок к Америке. Что сейчас Кремль может предложить Трампу в обмен на то, что он будет учитывать интересы Путина? Трамп высказал безумную идею – он готов снять санкции, если РФ согласится на ядерное разоружение, однако Кремль отреагировал сразу, подчеркнув, что не пойдет на эту сделку», отмечает Шевцова.
Теперь, по мнению политолога, российскому президенту придется учитывать амбиции Трампа, который привык быть лидером во всем. Шевцова считает, что Путин и Трамп лишь попытаются начать диалог.