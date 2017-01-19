Количество атак хакеров на НАТО значительно увеличилось – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенбер выразил серьезную обеспокоенность в связи с увеличившимся числом хакерских атак по отношению к Альянсу, передает replyua.net. Высокопоставленный чиновник отметил, что на протяжение 2016 года на объекты, принадлежавшие НАТО, каждый месяц было совершено не менее пяти сотен хакерских атак, что на 60% превышает статистические данные 2015 года. Руководитель Альянса подчеркнул, что такая перспектива не может не тревожить. Столтенберг заявил, что в ходе проведения очередной встречи стран-членов НАТО вопрос, касающийся защиты киберпространства будет одним из самых главных, а в будущем ему будет уделено намного больше внимания.
Генсек НАТО также не исключает вероятности использования статьи о коллективной самообороне в процессе кибератак, хотя коллективный ответ может не быть отображенным после каждого нападения. Столтенберг также отметил, что главной целью кибератак НАТО не является определенный противник. Примечательно, что в НАТО не считают политику России угрозой для стран Балтии.
В последнее время Альянс в значительной мере усилил свое присутствие на своих восточных границах в связи с тем, что РФ не прекращает агрессию на Донбассе.