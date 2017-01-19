валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Количество атак хакеров на НАТО значительно увеличилось – Столтенберг

Количество атак хакеров на НАТО значительно увеличилось – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенбер выразил серьезную обеспокоенность в связи с увеличившимся числом хакерских атак по отношению к Альянсу, передает replyua.net. Высокопоставленный чиновник отметил, что на протяжение 2016 года на объекты, принадлежавшие НАТО, каждый месяц было совершено не менее пяти сотен хакерских атак, что на 60% превышает статистические данные 2015 года. Руководитель Альянса подчеркнул, что такая перспектива не может не тревожить. Столтенберг заявил, что в ходе проведения очередной встречи стран-членов НАТО вопрос, касающийся защиты киберпространства будет одним из самых главных, а в будущем ему будет уделено намного больше внимания.

Генсек НАТО также не исключает вероятности использования статьи о коллективной самообороне в процессе кибератак, хотя коллективный ответ может не быть отображенным после каждого нападения. Столтенберг также отметил, что главной целью кибератак НАТО не является определенный противник. Примечательно, что в НАТО не считают политику России угрозой для стран Балтии.

В последнее время Альянс в значительной мере усилил свое присутствие на своих восточных границах в связи с тем, что РФ не прекращает агрессию на Донбассе.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
21151

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
14131

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок. Как информирует replyua.net со ссылкой на

18 янв 2017
13856

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

Блогер: відгородження стіною від Донбасу призведе до розірвання України

Франция и Германия намерены продолжить сотрудничество с Путиным в «нормандском формате»

Власти РФ боятся приглашать Трампа в Россию, - FT

Порошенко: Соединенные Штаты снова должны стать великой державой

Невзоров прокомментировал заявление Лаврова об американских дипломатах

«Самопоміч» звинувачує Банкову в тому, що Львів погруз у смітті

Цзиньпин предложил запретить ядерное оружие во всех странах

Бузаров: продуктивность форума в Давосе для Украины резко снизилась

Сенат США одобрил кандидатуру Мэттиса на должность главы Пентагона

Эксперты назвали самые страшные стихийные бедствия за последние десятилетия

Мининфраструктуры потеряло право быть органом управления УЗ

Путин полностью несет ответственность за эскалацию на Донбассе – Порошенко

Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году

Количество атак хакеров на НАТО значительно увеличилось – Столтенберг

Турция оказала Украине военную помощь

Боровой: обменять Крым на Донбасс нереально

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Из-за изменений климата в Арктике появился новый большой остров

Президентство Трампа может принести победу Порошенко – журналист

Казанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

 Новости за день