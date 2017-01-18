Политтехнолог: перед украинскими властями встала практически неразрешимая проблема

Политтехнолог Тарас Березовец прокомментировал последние заявления Дональда Трампа и отметил, что для Украины наступают очень тяжелые времена, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По словам Березовца, каденцию Трампа нужно ждать с большой тревогой из-за его последних выпадов в адрес НАТО, Ангелы Меркель и Евросоюза.
«2017 может стать самым непредсказуемым годом из-за победы Трампа, и, возможно, из-за ожидаемой победы Ле Пен. Для украинского руководства такие новости означают лишь одно - в задачу максимум нужно ставить, прежде всего, сохранение уровня антироссийских санкций. Сделать это будет практически невозможно, поскольку весь мир вступает в эпоху Дональда Трампа», пишет Березовец. Политтехнолог отмечает, что теперь наступают времена законов Дикого Запада, и теперь каждый будет стоять сам за себя.
«Союзы будут очень быстро как появляться, так и разрушаться. Все будет зависеть только от сиюминутных интересов. Украине придется рассчитывать только на себя и на свои вооруженные силы. Придется ждать изменений на мировой арене в лучшую сторону», считает Березовец.