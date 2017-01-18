Политика Трампа может обернуться кризисом в НАТО – эксперт

В интервью изданию «Обозреватель» Евгений Ярошенко, являющийся экспертом по международным вопросам в Международном центре перспективных исследований, заявил, что результатом политики будущего главы Белого дома Дональда Трампа, скорее всего, станет кризис НАТО, из-за которого могут пострадать многие страны, являющиеся членами альянса, передает replyua.net. Ярошенко считает, что республиканец пойдет на сокращение расходов на содержание НАТО. В частности, такие перемены могу ощутить страны, выделяющие менее 2% ВВП на потребности в обороне. Речь идет о таких странах, как Словакия, Венгрия и Бельгия.
При этом аналитик считает, что Эстонии, Великобритании и Польше не стоит опасаться результатов политики Дональда Трампа относительно НАТО. Вашингтон в дальнейшем будет с ними поддерживать партнерские отношения, так как власти этих стран достаточно средств выделяют на оборону.
Ранее Трамп подверг резкой критике политику немецкого канцлера Ангелы Меркель относительно приема беженцев из стран Ближнего Востока, а также заявил, что НАТО – это достаточно устаревшая организация. По мнению будущего американского лидера, большая часть стран НАТО «не хотят платить то, что нужно», хотя и назвал альянс «очень важной организацией».