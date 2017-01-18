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В будущей администрации заниматься вопросами Украины будет не Трамп – эксперт

В будущей администрации заниматься вопросами Украины будет не Трамп – эксперт
Известный украинский политолог Евгений Магда считает, что целью недавнего посещения Киева американского вице-президента Джо Байдена было проведение консультаций с руководителями Украины о том, как нужно сотрудничать с членами новой администрации Дональда Трампа, передает replyua.net.

Эксперт утверждает, что заниматься вопросами, касающимся Украины, будет не будущий глава Белого дома. Очевидно, что он примет решение о поручении ведения украинских дел вице-президенту США Майклу Пенсу или вероятному руководителю Госдепа Рексу Тиллерсону. В связи с этим, уверен Петр Магда, Байден и посетил Киев для предоставлении всей информации о высокопоставленных чиновниках, с которыми он давно знаком.

Также эксперт напомнил, что Джо Байден является активным сторонником дальнейшего продления антироссийских санкций до тех пор, пока Кремль не выполнит до конца Минске договоренности. Не так давно представителям украинской дипломатии удалось убедить руководителей Евросоюза и США в том, что снятие с РФ санкций не является возможным до тех пор, пока российская сторона не выполнит свою часть обязательств, прописанных в минских договоренностях. Магда уверен, что Дональд Трамп самостоятельно не сможет снять с России санкции без согласия Конгресса.
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